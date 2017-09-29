Застреливший сослуживцев в Приамурье солдат зачислен в часть 9 дней назад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен — РИА Новости. Военнослужащий Гасан Абдулахадов, застреливший сослуживцев на полигоне в Амурской области, был зачислен в часть девять дней назад, сообщили в пресс-службе главы Белогорска.

"Полиция разыскивает человека в военной форме с автоматом, у него четыре обоймы патронов. Он был зачислен в списки части приказом от 21 сентября 2017 года. Ефрейтор, имеет среднее профессиональное образование", — сообщили в пресс-службе главы Белогорска.

ЧП произошло на полигоне под Белозерском. Военнослужащий выпустил очередь из автомата по сослуживцам, после чего скрылся с оружием. Офицер и двое бойцов погибли, еще двое получили ранения. СК возбудил дело об убийстве.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. Ранее власти сообщили, что его зовут Гасан Абдулахадов, он родом из Дагестана.