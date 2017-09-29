Стритрейсерша Багдасарян отработала в Твери наказание за нарушение ПДД

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян исполнила наказание в виде 200 часов обязательных работ в Твери, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь регионального управления ФССП Татьяна Шахова.

"В Заволжском районном отделе на исполнении находилось шесть исполнительных производств в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны. И на данный момент исполнительные действия в виде 200 часов обязательных работ окончены фактическим исполнением", — сказала собеседница.

Ранее сообщалось, что Багдасарян должна отработать 700 часов, но Шахова пояснила, что поступившие в их управление исполнительные производства в отношении девушки подразумевали именно 200 часов обязательных работ.

Она уточнила, что ход отработки наказания контролировал судебный пристав-исполнитель, и у него нет к Багдасарян нареканий. По информации СМИ, работать Багдасарян должна была в библиотеке, однако руководство библиотечной сети Твери не подтверждало РИА Новости эту информацию.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.