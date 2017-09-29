По факту гибели военнослужащих в Амурской области возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" по факту гибели военнослужащих на полигоне в Амурской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", — сказала она.

ЧП произошло в пятницу на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидавших выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения. Еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по его поиску и задержанию. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.