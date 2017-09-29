В Подмосковье девочка погибла, пытаясь вылезти из дома по связке простыней

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Девочка-подросток погибла в Подмосковье, пытаясь выбраться из дома по связке простыней, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

По его словам, 14-летнюю девочку мать закрыла в квартире, когда пошла забирать из школы младшего ребенка.

"Девочка попыталась выбраться из квартиры по канату из простыней, но он развязался, и ребенок упал с высоты четвертого этажа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следователи в связи с инцидентом проводят проверку.