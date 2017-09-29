МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предлагает законодательно установить ответственность туроператоров в случае банкротства авиакомпаний и невылета пассажиров.

Компания "ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

"Я считаю, что законодательно должна быть прописана какая-то ответственность туроператоров, в том числе потому что они принимают решение, какую им привлекать для перевозки авиакомпанию", — сказал Кривоносов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, где обсуждалась ситуация с "ВИМ-Авиа".

Он также поддержал идею главы Ростуризма Олега Сафонова о создании фондов для защиты прав пассажиров в случае банкротства авиакомпаний.

"Мы должны предпринимать все необходимые меры, чтобы такого (ситуации как с "ВИМ-Авиа") больше не повторилось. Я считаю, что Олег Петрович (Сафонов — глава Ростуризма) правильно говорит про фонд и необходимо, чтобы мы со всем комитетом подумали, какие необходимо внести поправки, чтобы перевозчики не могли заниматься этой деятельностью, не создав фонд", — добавил он.

По мнению Кривоносова, также необходимо поднимать вопрос о расширении полномочий Ростуризма, "а в идеале запланировать в ближайшее время вопрос о создании министерства туризма".