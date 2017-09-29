В Екатеринбурге после сообщений о "минировании" проверили все троллейбусы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. В Екатеринбурге после сообщений о минировании проверили все троллейбусы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"Поступил сигнал в трамвайно-троллейбусное управление (ТТУ) о минировании двух троллейбусов. Их номера не назывались. Поэтому были остановлены и проверены все троллейбусы, в том числе стоявшие в депо", — сказал представитель мэрии.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Twitter написал, что в ходе волны минирований в городе в пятницу были эвакуированы 72 объекта, из них 28 школ и два садика. Сити-менеджер города Александр Якоб обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике.

По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 сентября 2017 г.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.