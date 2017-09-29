"Пулково" проверяет исправность автотрапов после падения женщины и ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. В аэропорту "Пулково" временно вывели из эксплуатации автотрапы (трап на базе автомобиля), аналогичные тому, с которого при выходе из самолета упали женщина и ребенок; в настоящее время ведется проверка их исправности, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Ранее сообщалось, что в четверг вечером при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, оторвалась часть трапа, в результате женщина с ребенком упали на землю. Скорая помощь доставила полуторагодовалую девочку в детскую городскую больницу, где ей сразу же сделали операцию. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Все автотрапы такой же марки в Пулково временно выведены и эксплуатации, ведется проверка их исправности. Автотрап, задействованный в инциденте 28 сентября, выведен из эксплуатации и передан на техническую экспертизу для выявления причины поломки", — сообщили в компании.

В настоящее время компания проводит внутренне расследование по факту инцидента и оказывает содействие государственным контролирующим и следственным органам.

Как уточнили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы", во время выхода пассажиров из самолета "произошло разрушение оси крепления поворотной части платформы верхней площадки автотрапа, что привело к падению двух пассажиров с верхней площадки автотрапа".