Суд в Казани перевел двух фигурантов дела Татфондбанка под домашний арест

КАЗАНЬ, 29 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Приволжский районный суд Казани в пятницу изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест действующему и бывшему заместителям председателя правления Татфондбанка Вадиму Мерзлякову и Сергею Мещанову, сообщила РИА Новости помощник судьи.

"Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мещанова и Мерзлякова. Однако Приволжский суд избрал иную меру пресечения — домашний арест", — сказала собеседница агентства.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения средств клиентов Татфондбанка, переданных в доверительное управление инвесткомпании "ТФБ Финанс", ранее были арестованы Мерзляков, Мещанов, директор инвестиционной компании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин и двое его подчиненных: начальник управления активных операций Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса Илнар Абдульманов.

Позднее следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде Вальшину, Тимербаеву и Абдульманову. По данным следствия, в настоящее время с ними проведен основной объем следственных мероприятий, повлиять на ход расследования они уже не могут, поэтому оснований для содержания под стражей нет.

Представители инициативной группы лиц, пострадавших от деятельности Татфондбанка и Интехбанка, сообщали ранее, что порядка 1,8 тысячи вкладчиков Татфондбанка были без их ведома переведены кредитной организацией в статус клиентов инвесткомпании "ТФБ Финанс" и теперь не могут получить свои вклады.

В органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения средств, переданных в доверительное управление "ТФБ Финанс". В результате МВД Татарстана возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшими по делу признаны около 1,2 тысячи человек, причиненный ущерб превышает 1,1 миллиарда рублей.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.