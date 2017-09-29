Роспотребнадзор завел административное дело в отношении "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возбудила административное дело в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор на основании обращений пассажиров задержанных рейсов возбудил дело в отношении туроператора TUI. По данным службы, туроператор не обеспечил клиентов необходимым.

"Роспотребнадзором в установленном законом порядке были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении как авиакомпании, так и туроператора ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" (торговая марка TUI)", — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, назвав в качестве причины "нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализации туристского продукта".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

Для оперативного решения проблем авиакомпании власти РФ выделили из бюджета 98 миллионов рублей. При этом общая задолженность "ВИМ-Авиа" за топливо, аэропортовое и наземное обслуживание составляет, по данным властей, порядка 1,3 миллиарда рублей. Следственный комитет в четверг подтвердил, что совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны по делу о мошенничестве.