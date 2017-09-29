В московском метро назвали причину сбоя на серой ветке

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пожар в секции автоматического выключателя на подстанции привел к сбою на серой ветке столичного метро в четверг, сообщили в профсоюзе московской подземки в пятницу.

Вечером 28 сентября метрополитен сообщил в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Для пассажиров были закрыты станции "Серпуховская" и "Нагорная". Как позднее сообщили в пресс-службе метро, сбой произошел из-за скачка напряжения.

"Вчерашнюю остановку поездов на серой ветке вызвал пожар в секции автоматического выключателя на подстанции. Его основная задача отключать подачу напряжения с контактного рельса в случае перегрузки по току", — следует из сообщения, опубликованного на сайте профсоюза.

Нештатную ситуацию, по утверждению профсоюза, мог вызвать неисправный поезд или перегрузка линии от количества составов на участке. Отмечается, что причины, почему автомат сгорел, а не отключился, пока выясняются.