Двух чиновников крымского правительства уволили за майнинг биткоинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Из аппарата совета министров Крыма уволены два чиновника, которые в здании правительства подпольно установили программное обеспечение для "майнинга" биткоинов, сообщил председатель комитета по противодействию коррупции республики Александр Акшатин.

"Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет", — сказал Акшатин на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, эти люди, работавшие в IT-подразделении, заработали немного и не успели обналичить криптовалюту.

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