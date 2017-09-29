Девочка, упавшая с трапа в "Пулково", находится в тяжелом состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Полуторагодовалая девочка, пострадавшая при падении с трапа самолета в аэропорту "Пулково", в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, оторвалась часть трапа, в результате женщина с ребенком упали на землю. Оба получили травмы и были направлены в больницы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Вчера скорая помощь доставила полуторагодовалую девочку в детскую городскую больницу №5, где ей сразу же была проведена операция. В настоящее время она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Бабушка девочки находится в другой больнице в состоянии средней степени тяжести", — рассказала представитель комитета.