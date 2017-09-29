В Екатеринбурге эвакуировали 21 школу и два детсада после угроз анонимов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Два детских сада, 21 школа и районная администрация эвакуированы в пятницу в Екатеринбурге из-за поступивших сообщений о минировании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.
5.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.9%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.7%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.6%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Он добавил, что также было "заминировано" здание администрации Кировского района Екатеринбурга. По словам Карманова, звонки о "минировании" поступили в органы власти.
Ранее в Екатеринбурге были "заминированы" здания администрации губернатора Свердловской области и правительства региона.
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.