Один из задержанных в Крыму россиян признался в шпионаже в пользу Украины

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентбря 2017

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентбря 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму задержали двоих россиян, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. На допросе один из них признался в шпионаже.

Силовики в Симферополе задержали Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова. Уточняется, что мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Виновным грозит до 20 лет заключения.

Позднее ФСБ опубликовала видео допроса Долгополова, на котором он заявил, что "передавал секретную информацию в главное управление разведки Министерства обороны Украины".

Внимание Киева к Крыму

В крымском правительстве считают, что Украина перешла к активным диверсионно-шпионским действиям, однако эта работа не приносит результата.

"Политическое и информационное давление, а также целый ряд блокад результата по дестабилизации в крымском регионе не дали", — сказал РИА Новости глава госкомитета правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов

По его словам, высокопрофессиональная работа спецслужб и бдительность крымчан сводят на нет старания Киева подорвать ситуацию на полуострове.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что разведывательная и диверсионная деятельность в отношении Черноморского флота будет усиливаться.

"То, что шпионов обезвредили — это хорошо. Но я убежден, что это не единственные люди, которые занимаются шпионской деятельностью в Крыму", — заявил политолог.

Это не первый подобный случай на полуострове. Так, в ноябре прошлого года в Крыму прошла целая серия задержаний.

Сначала силовики поймали трех украинских шпионов. Двое из них признались, что наблюдали за российскими военными подразделениями и подбирали объекты для диверсий.

Затем последовали еще три задержания. На допросах выяснялось, что все они выполняли разведывательные задания по указанию Минобороны Украины.

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