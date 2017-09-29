После нападения на редакцию Lenta.ru возбудили дело о хулиганстве

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения на редакцию интернет-издания Lenta.ru в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД в пятницу.

Ночью неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику. Кроме того, по данным полиции, в здание был брошен коктейль Молотова.

"Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Хулиганство", организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, его совершившего", — говорится в релизе.

В результате инцидента никто не пострадал. Охрану здания уже усилили, сообщил РИА Новости директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler&Co Матвей Алексеев.

По его словам, при осмотре места ЧП с внешней стороны здания обнаружены надписи белой краской: "Врешь, Лента", свастика, перечеркнутый круг, похожий на прицел, и цифры "88".