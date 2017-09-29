Злоумышленников, поджигавших офис Lenta.ru, зафиксировали видеокамеры

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Камеры наружного наблюдения зафиксировали двоих злоумышленников, забросивших бутылки с горючей смесью в окна офиса интернет-издания Lenta.ru, сообщил РИА Новости директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler&Co Матвей Алексеев.

Ранее издание сообщило о нападении на редакцию на Варшавском шоссе в Москве: неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

"Записи с камер наружного наблюдения… показывают двух человек, предположительно, проникших на территорию Даниловской мануфактуры из прилегающего сквера с западной стороны территории комплекса (разрезана фасадная сетка), забрасывающих бутылки с горящими фитилями в окна. Качество записи низкое", — заявил Алексеев.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел в 01.55 мск. "Со стороны парковки, в угловом окне первого этажа были разбиты стеклопакеты и внутрь здания, в помещение IT-департамента, заброшены две бутылки с горючей смесью", — добавил он.