Опубликовано видео задержания украинских шпионов в Крыму

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017

Дмитрий Долгополов, задержанный ФСБ РФ в Симферополе по обвинению в передаче спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. 29 сентября 2017

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Опубликовано видео задержания двух россиян, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные, один из которых является военнослужащим, собирали и передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. Собранные ими сведения составляли государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Виновным грозит до 20 лет заключения.

Это уже не первый подобный случай: в ноябре 2016 года ФСБ задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба ЧФ, капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко, который, по данным ведомства, собирал информацию о флоте по заданию Минобороны Украины.

В августе нынешнего года сотрудники также задержали в Крыму агента СБУ, который готовил серию диверсий. Так, мужчина планировал обесточить ряд крымских регионов, поджечь лес и спровоцировать обвал горных пород для перекрытия автотрассы Судак-Новый Свет.