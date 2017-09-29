В Свердловской области мужчина зарезал четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Убийство четырех человек совершено в одной из деревень в Свердловской области, сообщает в пятницу СК РФ.

По данным ведомства, уже задержан 54-летний подозреваемый — житель поселка Шамары. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, вооружился охотничьим ножом, вызвал такси и поехал в деревню Гора на сельхозпредприятие. В подсобке предприятия он застал за обедом троих своих знакомых, с которыми у него были конфликтные отношения.

"Войдя в подсобное помещение, злоумышленник стал причинять ножом удары своим оппонентам, в результате чего два человека погибли на месте. Третий пострадавший был ранен. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, с которым у обвиняемого также имелись неприязненные отношения. Увидев картину произошедшего, этот мужчина попытался убежать из помещения, но злоумышленник догнал его и также стал наносить ему удары ножом. От полученных повреждений данный потерпевший также скончался", — уточняет СК РФ.

По информации следствия, раненому мужчине удалось скрыться. Он обратился за помощью к медикам и в правоохранительные органы. Между тем обвиняемый, по данным следователей, отправился к одному из домов по улице Лесной в деревне Гора, вызвал к себе другого своего знакомого, с которым также имел сложные отношения, и стал наносить ему удары ножом. От полученных ранений тот также скончался.

"Таким образом, от действий злоумышленника погибли четверо мужчин, 1964, 1966, 1979 и 1968 годов рождения. Жизнь пятого потерпевшего была спасена благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной медицинской помощи. Через несколько часов после случившегося злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем к нему было применено табельное оружие. После того, как злоумышленник был ранен в ногу, стражам порядка удалось обезвредить его", — отмечает ведомство.

В ближайшее время задержанному мужчине собираются избрать меру пресечения.