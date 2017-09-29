В Екатеринбурге эвакуировали здание администрации региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Людей из зданий администрации губернатора и правительства Свердловской области эвакуировали в пятницу, проводятся оперативные мероприятия, сообщил РИА Новости в пятницу представитель свердловских властей Александр Иванов.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 5.8% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

5.9% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

73.6% Узнал(а) о случившемся из новостей

14.7% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

"Она (администрация) оперативно была эвакуирована. Оперативные мероприятия проводятся. Эвакуация прошла оперативно в связи с установленным порядком. Осмотр 10 минут назад еще продолжался", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуированы были администрация губернатора Свердловской области и правительство региона.

Официальный представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РИА Новости, что в адрес органов власти поступила волна тревожных сообщений.

"Наличие большого количества сотрудников полиции и вспомогательных служб в центре столицы Среднего Урала объясняется тем, что сегодня в адрес органов власти области поступило несколько тревожных звонков криминального свойства. Как и подобает в таких ситуациях, органы внутренних дел совместно с нашими коллегами из регионального УФСБ незамедлительно приступили к проведению комплекса проверочных мероприятий", — сказал Горелых.

Он добавил, что тщательная проверка ведется не только в служебных помещениях тех объектов, о которых идет речь, но и на прилегающей территории.

"Об итогах этих проверочных мероприятий в обязательном порядке дополнительно проинформирую общественность. Пока на данный момент могу сказать, что поводов для панических настроений нет. Традиционно прошу граждан отнестись с пониманием к работе полиции, потому что она направлена исключительно на обеспечение безопасности людей. Сыщики уголовного розыска и ФСБ одновременно с этим устанавливают автора звонков для того, чтобы привлечь к предусмотренной законом уголовной ответственности", — добавил представитель ГУМВД.