СК завел уголовные дела против бывших руководителей "Раменскоехлеб"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями заведены в Подмосковье в отношении двух бывших руководителей ОАО "Раменскоехлеб", сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Расследуется уголовное дело о преступлениях, предусмотренных статьями… "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов", "присвоение в особо крупном размере" и "злоупотребление полномочиями", в отношении бывшего генерального директора ОАО "Раменскоехлеб", 69-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, зная о наличии задолженности по налогам, допустил сокрытие более 6,5 миллионов рублей, которые должны были покрыть недоимки. Кроме того, организация имела долги по зарплатам, но обвиняемый присвоил средства ОАО "Раменскоехлеб" на сумму более 2,5 миллионов рублей. По ходатайству следственных органов в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что уже расследуется уголовное дело в отношении сына обвиняемого, ранее занимавшего должность генерального директора ОАО "Раменскоехлеб". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов", "невыплата заработной платы" и "злостное неисполнение решения суда".

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый допустил сокрытие более 10 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. С декабря 2016 года по апрель 2017 года он не выплачивал зарплату двум работникам организации, а также не исполнял решение Арбитражного суда Владимирской области о взыскании с ОАО "Раменскоехлеб" задолженности в сумме 650 тысяч рублей и пени в сумме 300 тысяч рублей.

Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее в ходе осмотра в производственных помещениях ОАО "Раменскоехлеб" в мешках с мукой, предназначенной для изготовления хлебобулочных изделий, были обнаружены насекомые и личинки насекомых. По данному факту была организована доследственная проверка, по результатам которой также будет принято процессуальное решение.