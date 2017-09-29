В Ростовской области минивэн столкнулся с КамАЗом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и семь пострадали в результате столкновения минивэна с КамАЗом на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.

По его словам, авария случилась на 784-м километре автодороги М-4 "Дон" около 02.00 мск пятницы.

"Двадцатитрехлетний водитель автомобиля Renault Trafic (частные грузоперевозки), по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигающимся в попутном направлении", — сказал собеседник.

В результате ДТП один пассажир автомобиля Renault Trafic погиб на месте, еще семь получили травмы и были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автомагистраль М-4 "Дон", соединяющая центральную часть России с югом страны, была спроектирована и построена в 1960-е годы. Это одна из самых аварийно-опасных дорог в стране. По данным Минтранса, ежегодно в летний период на трассе гибнет около трех тысяч человек.