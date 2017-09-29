В ЕАО акушер заплатит роженице полмиллиона рублей за смерть младенца

ХАБАРОВСК, 29 сен — РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области в пятницу приговорил акушера-гинеколога областной больницы к 2,5 года ограничения свободы и выплате 500 тысяч рублей морального ущерба за смерть младенца из-за неправильного принятия родов, сообщает прокуратура области.

Суд установил, что осужденная в феврале 2016 года работала акушером-гинекологом ОГБУЗ "Областная больница". В отделение поступила женщина, которой по показаниям нужно было провести кесарево сечение. Однако имея все показания, врач тактику ведения родов не пересмотрела и в оперативном вмешательстве роженице отказала. Небрежность врача привела к тяжелой асфиксии новорожденного, который умер на следующий день от острой легочно-сердечной недостаточности.

"Суд признал врача виновной по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Ей назначено наказание в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденной 500 тысяч рублей компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.