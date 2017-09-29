В Москве полиция ищет напавших на редакцию интернет-издания Lenta.ru

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают напавших на редакцию интернет-издания Lenta.ru, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Ранее интернет-издание Lenta.ru сообщило о нападении на редакцию на Варшавском шоссе в Москве; неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику.

"Неизвестный разбил стекло первого этажа, офисного помещения, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, дом 9, и бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, скрылся… сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей", — говорится в сообщении.

Произошло незначительное возгорание, пострадавших нет, добавляется в сообщении.