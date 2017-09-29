Начальника УМВД по Камчатке отстранили от исполнения обязанностей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Начальник УМВД по Камчатке Александр Сидоренко задержан и отстранен от исполнения обязанностей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в апреле 2016 года были выявлены факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю. В частности, нарушения обнаружены при строительстве одного из объектов управления. Было возбуждено уголовное дело.

"Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст.285 УК РФ. В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю А. Сидоренко задержан… в настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности", — сказала Волк журналистам.