КРАСНОЯРСК, 29 сен — РИА Новости. Красноярский краевой суд частично удовлетворил требования благотворительного фонда Чулпан Хаматовой и Дины Корзун "Подари жизнь" в деле о фонде-двойнике и обязал местных предпринимателей, которые для своей НКО использовали такое же название, выплатить компенсацию в размере 50 тысяч рублей и изменить название, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Ранее суды Красноярска отказались прекратить работу фонда, учрежденного в 2015 году местными предпринимателями Еленой и Олегом Чипизубовыми, которые для деятельности своей НКО также выбрали название "Подари жизнь". Фонд Хаматовой и Корзун к этому времени был зарегистрирован уже девять лет.

Суды посчитали, что нормы Гражданского кодекса защищают названия коммерческих организаций, которые занимаются извлечением прибыли в конкурентной среде, на НКО же эти положения не распространяются.

В законе о самих НКО есть положения о "праве организации на название", но никакие санкции за его нарушение не предусмотрены. Регистрирующие органы должны отказывать в регистрации новым НКО, которые пытаются использовать уже существующие названия, но, по данным "Картотеки.ру", в России зарегистрировано более 30 организаций с названием "Подари жизнь", причём среди них есть как полностью копирующие наименование известного фонда, так и вариации вроде "Подари мне жизнь" или "ПЖ".

Истцы настаивали, что работа клонов известных НКО подрывает репутацию настоящих фондов и институт благотворительности.

В июле ВС РФ направил дело о "двойниках" на новое рассмотрение в Красноярск.

"Краевой суд частично удовлетворил требования, а именно сменить название, и за нарушение исключительного права на наименование некоммерческой организации истцы просили взыскать 5 миллионов рублей компенсации. Суд удовлетворил выплату в размере 50 тысяч рублей", — сказала Мишанина.

Она отметила, что Красноярский краевой суд первым в России вынес решение из всех судов, где находятся иски по данному делу.