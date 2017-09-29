СК назвал причину задержания начальника УМВД России по Камчатскому краю

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Задержан начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко", — сказала Петренко журналистам.

По ее словам, следователи планируют ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.