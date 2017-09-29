В Камчатском крае задержали главу регионального управления МВД

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Дело находится в производстве Шестого СУ Главного следственного управления Следственного комитета РФ", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности дела. Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.

В УМВД официально информацию также не комментируют, как и факт задержания Сидоренко. Однако на сайте управления в разделе "руководство" Сидоренко уже не фигурирует.

По данным ряда СМИ, Сидоренко мог быть задержан в рамках расследования уголовного дела о махинациях при строительстве вертолетной площадки в Петропавловске-Камчатском.