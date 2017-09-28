В Москве из-за сбоя в метро запустили дополнительные автобусы

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Мосгортранс запустил компенсационные автобусы из-за сбоя на "серой" ветке московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Было организовано движение компенсационных автобусов", — сказала собеседница агентства.

Ранее метрополитен сообщил в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Для пассажиров были закрыты станции "Серпуховская" и "Нагорная". Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что движение поездов задерживается из-за отключения контактного рельса.

Позднее метрополитен сообщил, что все станции Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро открыты для пассажиров, движение поездов на южном участке "серой" линии восстановлено и вводится в график.