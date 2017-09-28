В Москве по требованию полиции закрыли станции "Серпуховская" и "Нагорная"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Столичный метрополитен сообщил о закрытии станций "Серпуховская" и "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, где произошел сбой в движении поездов.

#Мосметро: предварительная причина остановки движения-скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты. — Московский транспорт (@DtRoad) 28 сентября 2017 г.

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Ранее столичная подземка сообщила в своем официальном аккаунте в Twitter, что интервалы в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской ветке увеличены по техническим причинам. Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что движение поездов задерживается из-за отключения контактного рельса.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции "Серпуховская" и "Нагорная" закрыты", — сообщается в Twitter столичного метро.

Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие объявления звучат в метро.