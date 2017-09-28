В Рязанской области уволили учительницу, ударившую школьника во время урока

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Учительница, ударившая ученика во время урока в Рязанской области, уволена, прокуроры добиваются возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Видео длительностью менее полминуты появилось в соцсети "ВКонтакте" и на канале YouTube в четверг и уже набрало несколько тысяч просмотров. На нем показано, как учительница, подойдя к школьнику на задней парте, несколько раз бьет рукой по столу во время ссоры и кричит на ребенка, а затем два раза бьет его учебником по затылку и один раз рукой — по лицу.

"Прокуратура… провела проверку информации об избиении ученика сельской школы в селе Истье, Старожиловского района. Видеоролик был опубликован 28 сентября в одной из социальных сетей. В результате проведенных надзорных мероприятий материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.

"В настоящее время трудовые отношения с педагогическим работником расторгнуты", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что прокуроры также вынесли представление в адрес начальника управления образования и молодежной политики МО – Старожиловский муниципальный район об устранении нарушений.