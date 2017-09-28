СК рассказал о роли ревности в деле о предполагаемом каннибализме на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Вменяемое "краснодарским каннибалам" убийство произошло из-за вспышки ревности, причем жена подстрекала мужа расправиться с "соперницей", заявил в четверг журналистам руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.

"По данным следствия, после распития спиртных напитков произошёл конфликт на почве ревности, была предъявлена претензия со стороны супруги, вследствие чего человек (ее муж) нанёс ножевые ранения…, повлекшие смерть гражданки В. Ее личность установлена", — сказал Бугаенко.

Жена в момент расправы "находилась рядом, она подстрекала и… принимала, в том числе, активное участие (в убийстве)". И мужу, и жене обвинение предъявлено по статье "Убийство по предварительному сговору".

Пока информация о якобы совершенных супругами массовых убийствах не подтверждается. По данным следствия, в уголовном деле значится только один труп, но выясняется, "висят" ли на обвиняемых другие преступления. Версию о каннибализме следствие также проверяет, говорить об этом мотиве пока с уверенностью нельзя.

Однако в Следственном комитете подтвердили, что дома у супругов найдены человеческие останки, разделанные "кустарным способом". Обстоятельства случившегося выясняет следствие.