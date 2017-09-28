Биографию "краснодарских каннибалов" проанализируют с самого детства

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Степень вменяемости так называемых "краснодарских каннибалов" устанавливает экспертиза, заявил в четверг журналистам руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.

"Будет изучена биография обвиняемых с детства… их возможная склонность к каннибализму… Будут исследованы места, где они работали, люди, с которыми они общались. Чтобы развеять эти слухи или подтвердить их, есть ли их причастность к иным преступлениям, будет сделано все", — отметил первый замглавы СУСК Андрей Маслов.

Пока информация о якобы совершенных супругами массовых убийствах не подтверждается. По данным следствия, в уголовном деле значится только один труп, но выясняется, "висят" ли на обвиняемых другие преступления. Версию о каннибализме следствие также проверяет, говорить об этом мотиве пока с уверенностью нельзя.

"Супруга Б. (главного подозреваемого) самостоятельно обратилась к специалистам для получения справки о своей вменяемости. Это было после совершенного убийства. Однако назначена независимая психиатрическая экспертиза на определение вменяемости обоих супругов", — сказал Бугаенко.

Он добавил, что Б. имеет судимость за грабеж и автоугон, но сейчас она уже погашена.