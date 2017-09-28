У дома "краснодарских каннибалов" нашли разделанные человеческие останки

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Следствие обнаружило в квартире у так называемых "краснодарских каннибалов" человеческие останки, разделанные "кустарным способом", заявил в четверг журналистам руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.

"В квартире супругов обнаружены человеческие останки, разделанные кустарным способом, они изъяты и направлены экспертам", — сказал Бугаенко.

Выложенное в интернет фото с изображением головы также направлено на экспертизу.

"О том, фейк ли это, муляж… можно говорить после экспертизы", — отметил глава управления.

Пока информация о якобы совершенных супругами массовых убийствах не подтверждается. По данным следствия, в уголовном деле значится только один труп. Сама версия о каннибализме проверяется.