СК опроверг данные о массовых убийствах "банды каннибалов" на Кубани

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Информация о якобы совершенных "бандой каннибалов" массовых убийствах в Краснодаре не подтверждается: в деле пока один труп, но сама версия о каннибализме "не исключается".

Об этом журналистам заявил в четверг руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко, отметив, что "на настоящий момент следствием установлено, что было совершенно убийство одного человека".

"О массовых убийствах оснований говорить пока нет. В настоящий момент гражданину Б. и его супруге предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору"", — сказал Бугаенко.

По данным следствия, в ходе распития спиртного между подозреваемыми, с одной стороны, и пострадавшей женщиной, с другой, возник конфликт, который закончился убийством.

На вопрос о каннибализме Бугаенко сказал, что такая версия "не исключается". Но говорить об этом можно будет после получения результатов экспертизы, подчеркнул глава управления.