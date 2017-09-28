В Новосибирске после сообщений о "минировании" проверили более 40 зданий

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники силовых структур в четверг проверили более 40 объектов в Новосибирске и области из-за сообщений о минировании, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ.

"Работы практически завершены. На данный момент проверили более 40 объектов, в проверках и осмотре объектов приняли участие сотрудники Росгвардии, но ничего не обнаружили", — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет об объектах как в Новосибирске, так и в области.

Как сообщалось ранее, силовые структуры в Новосибирске в четверг проверяли сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называли общее количество зданий, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, однако, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, их более 30. Среди них около десятка торговых центров, более 10 школ, а также различные административные учреждения.

Также был эвакуирован международный аэропорт "Толмачево", в справочную службу которого поступил анонимный звонок о минировании. Спецслужбы не нашли взрывных устройств, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.