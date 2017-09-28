В Новосибирске после сообщений о "минировании" проверили более 40 зданий

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники силовых структур в четверг проверили более 40 объектов в Новосибирске и области из-за сообщений о минировании, опасные предметы не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Сибирского округа войск Национальной гвардии РФ.
Как сообщалось ранее, силовые структуры в Новосибирске в четверг проверяли сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называли общее количество зданий, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, однако, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, их более 30. Среди них около десятка торговых центров, более 10 школ, а также различные административные учреждения.
Также был эвакуирован международный аэропорт "Толмачево", в справочную службу которого поступил анонимный звонок о минировании. Спецслужбы не нашли взрывных устройств, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.