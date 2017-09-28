В Петербурге ликвидировали пожар в институте-факультете университета МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании на Софийском бульваре в Петербурге, где находится институт-факультет Санкт-Петербургского университета МВД, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В 13.40 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным ведомства, площадь пожара в пристройке к четырехэтажному административному зданию составила 150 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около тысячи человек. К ликвидации пожара привлекались 114 человек и 27 единиц техники.