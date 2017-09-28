Адвокат рассказал, как проходят допросы сотрудников "Гоголь-центра"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. На допрос по делу художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова уже вызвано и допрошено 5-6 сотрудников театра, сообщил РИА Новости адвокат "Гоголь-центра" Дмитрий Хорст.

Ранее поэт Игорь Иртеньев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что его дочь Яна в числе других актеров "Гоголь-центра" вызвана на допрос. "Гоголь-центр" подтвердил, что актеров и сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет.

"На допрос уже было вызвано и опрошено 5-6 людей. Что касается вопросов, которые им задают, то это, прежде всего, вопросы, касающиеся конкретных мероприятий в рамках проекта "Платформа", — сказал Хорст.

По словам адвоката, спрашивают о том, какой бюджет у проекта, конкретно про каждый спектакль в рамках этого проекта, о том, кто ставил, кто был автором сценария, какие декорации использовались, какой реквизит.

"Конечно, интересовались, кто занимался финансовыми вопросами и чем конкретно занимался Серебренников. Что касается сотрудников театра, которые отвечали на вопросы, то они утверждали, что Серебренников занимался только художественной частью", — пояснил Хорст.

По словам адвоката, все это было очень долго, поскольку "Платформа" длилась несколько лет, и вопросы касались каждого года и каждого спектакля в рамках проекта.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".