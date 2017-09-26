Сотрудников "Гоголь-центра" вызвали в Следственный комитет

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. "Гоголь-центр" подтвердил информацию о том, что практически всех сотрудников театра вызвали на допрос в Следственный комитет.

Ранее поэт Игорь Иртеньев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что его дочь Яна в числе других актеров "Гоголь-центра" вызвана на допрос.

"В театр пришло большое количество повесток из Следственного комитета. В течение двух-трех дней сотрудники должны явиться", — сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что на допрос вызвали практически всех сотрудников театра.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".