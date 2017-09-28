Колькольцев: нет никакой ангажированности в расследовании ДТП на Арбате

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сен – РИА Новости. Никакой ангажированности в расследовании громкого ДТП в центре Москвы, где Mercedes насмерть сбил сотрудника ГИБДД, нет, заявил журналистам в четверг глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В понедельник представительский Mercedes с ведомственными номерами АМР насмерть сбил сотрудника ГИБДД на Новом Арбате. По данных нескольких источников РИА Новости, машина стоит на балансе ФСБ. Официальным подтверждением этой информации агентство, однако, не располагает.

"Никакой предубеждённости, никакой ангажированности и никакого желания приуменьшить чью-лито заслуженную вину не имеется в действиях следствия", — сказал министр.

По его словам, "практика всех последних резонансных подобного рода событий показывает, что инцидент расследуется в полном соответствии с нормами законодательства".