Семь легковых машин столкнулись на кольцевой автодороге под Петербургом

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Сразу семь легковых автомобилей столкнулись на внешней стороне кольцевой автодороги (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На внешнем кольце КАД между Мурманским и Колтушским шоссе столкнулись семь легковушек с последующим возгоранием одной машины. Пострадали два человека, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП на идущей вокруг Петербурга дороге выясняются.