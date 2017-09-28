В Иркутске из-за звонков о "минировании" эвакуировали несколько зданий

ИРКУТСК, 28 сен — РИА Новости. Звонки о минировании ряда зданий в Иркутске поступили в четверг в полицию и МЧС, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Иркутской области.

"Звонки о том, что ряд объектов в Иркутске и один в Ангарске якобы заминированы, стали поступать примерно в 13.00 (8.00 мск). Были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия, включая эвакуацию людей. Проверка показала, что никакой реальной угрозы нет, сообщения были ложные", — рассказал он.

Большая часть "заминированных" объектов, по словам собеседника агентства, — торговые центры. Очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ "Карамель", "СильверМолл", "Европарк". Все звонки о минированиях проверяются сотрудниками полиции.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.