МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Совладельцев авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида и Светлану Мурсекаевых, которые уехали за рубеж после возбуждения дела, могут объявить в международный розыск, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"После предъявления обвинения и заочного ареста в РФ их могут объявить в международный розыск", — сказал собеседник агентства.

Генеральный директор и главный бухгалтер авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержаны по делу о мошенничестве, а совладельцы бежали за границу, сообщила ранее журналистам в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров в ближайшее время гендиректору и главбуху будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Как отмечала Петренко, "принимаются меры к установлению их (Мурсекаевых) местонахождения".

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом, ситуация обострилась в минувшие выходные. В понедельник авиакомпания официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные полеты.

Потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".