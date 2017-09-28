Под Саратовом арестовали лжеимама, подозреваемого в связях с террористами

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд санкционировал арест лжеимама из города Балашов Саратовской области, задержанного оперативниками по подозрению в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным следствия, мужчина предпринял попытку создания на территории Саратовской области ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

"С целью вовлечения граждан в деятельность запрещенной структуры осуществлял пропаганду радикальных идей МТО "ХТ"* среди местного населения. Представлялся имамом и вел проповедническую деятельность, совершал религиозные обряды, в ходе которых вовлекал граждан в деятельность МТО… Подозреваемый вину признал полностью. Ему избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей", — говорится в сообщении.

В отношении 43-летнего жителя Балашова возбудили дело по статье "Участие в деятельности террористической организации". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.