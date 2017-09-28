Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме под Пермью, пострадал 1 человек

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме в Красновишерске Пермского края, из дома эвакуированы 25 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Взрыв произошел в квартире на втором этаже дома 4 на улице Сосновая. Пострадавший госпитализирован в Красновишерскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несущие конструкции здания не повреждены, нарушено остекление и входная дверь одной квартиры. Из дома выведены 25 человек. На месте ЧП сейчас проводятся следственные действия.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, к ликвидации последствий взрыва в настоящее время привлечены семь единиц техники, всего 23 человека.