Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме под Пермью, пострадал 1 человек

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в трехэтажном жилом доме в Красновишерске Пермского края, из дома эвакуированы 25 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, несущие конструкции здания не повреждены, нарушено остекление и входная дверь одной квартиры. Из дома выведены 25 человек. На месте ЧП сейчас проводятся следственные действия.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, к ликвидации последствий взрыва в настоящее время привлечены семь единиц техники, всего 23 человека.