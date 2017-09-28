Мошенники по поддельным документам получили кредит на 500 млн рублей

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мошенники по поддельным документам получили кредит в Москве на 500 миллионов рублей, возбуждено дело, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Выявлена схема хищения денежных средств одного из кредитно-финансовых учреждений столицы", — сказала Волк, ее слова приводятся на сайте МВД РФ.

Установлено, что мошенники, действуя от имени пяти физлиц, предоставили в банк документы с ложными сведениями для получение кредита в размере около 500 миллионов рублей. Полученными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. По данному факту возбуждено дело по статье "мошенничество".

"По подозрению в совершении хищения задержан учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — добавила официальный представитель МВД РФ.