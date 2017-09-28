В Новороссийске ураганный ветер нарушил энергоснабжение

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Ураганный ветер в Новороссийске за ночь повалил около 40 деревьев, оборвал линию электропередачи, синоптики прогнозируют сохранение ветра с порывами до 35 метров в секунду до конца четверга, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

"Ситуация в городе находится под контролем. Все социальные объекты продолжают работать в штатном режиме, а службы города – в режиме повышенной готовности", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, аварийные бригады оперативно устраняют аварии на электрических сетях, есть факты повторных порывов на одном и том же участке линий.

"На 08.00 28 сентября зафиксировано 38 поваленных деревьев. Их распиливают и убирают с дорог, чтобы не затруднять движение автотранспорта", — сообщают власти.

Администрация Новороссийска просит всех водителей по возможности не выезжать в ближайшее время в город на личном автотранспорте.

По информации дежурного синоптика Гидрометеорологического бюро Новороссийска, ураганный северо-восточный ветер с порывами до 35 метров в секунду сохранится до конца четверга, высота волн достигает 13-20 м.