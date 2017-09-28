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Происшествия

В Воронеже госпитализировали подозреваемого в убийстве сына и невестки

11:2828.09.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкКапельницы. Архивное фотоКапельницы. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве сына, его жены и тяжелом ранении судебного пристава в Воронеже, находится в больнице, так как был ранен при задержании; есть данные, что подозреваемый написал предсмертную записку и собирался покончить с собой, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

Автомобиль следственного комитета СК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Следствие назвало возможную причину двойного убийства в Воронеже
В среду неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже обнаружили тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Подозреваемым стал 63-летний отец погибшего.

По данным следствия, после убийства подозреваемый поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье, приехал к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа и трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу отдела. Женщину госпитализировали, а подозреваемого, ставшего фигурантом дела по еще одной статье — "покушение на убийство", вскоре задержали. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и был ранен в ногу.

"Вчера он был госпитализирован", — сказал собеседник агентства. По его словам, есть информация о том, что подозреваемый написал предсмертную записку и собирался покончить с собой после случившегося.

Причиной трагедии, как ранее сообщало следствие, мог стать имущественный спор. По данным местных СМИ, пожилой мужчина решился на убийство после судебных тяжб, которые продолжались несколько лет. Причиной их, по информации одного из СМИ, стала продажа подозреваемым торгового павильона своему сыну, который якобы не спешил за него отдавать деньги, а пристав — исполнять решение суда. Другие СМИ также говорят об имущественном споре и суде, который пожилой мужчина проиграл, а пристав исполнила судебное решение. Следствие пока не раскрывает подробностей истории.

Как рассказали РИА Новости в управлении службы судебных приставов Воронежской области, раненую женщину прооперировали. Эту же информацию сообщает и департамент здравоохранения региона. Однако данных о степени тяжести состояния пострадавшей и подозреваемого на данный момент нет.

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