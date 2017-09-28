Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Следствие объявило информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в международный розыск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Согласно материалам дела, поступившим в суд, Родченков объявлен в международный розыск", — сказала она.

Суд заочно выдал санкцию на арест Родченкова, теперь следствие может обратиться с запросом о его экстрадиции. По словам Царевой, бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью "допинговой программы" России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады. Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. В частности, занимающий в настоящее время пост вице-премьера Виталий Мутко неоднократно заявлял, что никаких допинговых программ в России нет и не существовало, а слова Родченкова лживы.