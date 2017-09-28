В Астраханской области на трассе столкнулись два грузовика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель "КамАЗа" погиб при столкновении с припаркованным на трассе грузовиком в Астраханской области, более тонны зерна рассыпалось по дороге, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области Петр Русанов.

Авария произошла около полуночи на 1382-м километре трассы Р-22 "Тамбов — Волгоград — Астрахань".

"Водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на другой грузовик, припаркованный у обочины. От полученных травм водитель "КамАЗа" скончался до приезда скорой помощи", — сказал он.

Мужчина, находившийся в стоявшем автомобиле "МАЗ", пояснил, что за полчаса до ДТП произошла поломка, и он решил переночевать в месте проведения дорожных работ. Житель Волгоградской области 1977 года рождения перевозил зерно из соседнего региона в Астрахань. От удара около тонны груза разбросало по проезжей части.

"Из-за сильных повреждений грузовика, а также разбросанного по проезжей части зерна Госавтоинспекцией в районе аварии организовано реверсивное движение", — сказал Русанов. Он добавил, что в настоящее время спасатели продолжают извлекать тело погибшего из кабины. Также продолжается очистка дороги от зерна.