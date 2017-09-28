В Новгородской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели трех человек при пожаре в частном жилом доме в Новгородской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

Возгорание частного дома в поселке Быково Пестовского района произошло вечером 27 сентября. После тушения пожара обнаружено тело мужчины и двух женщин.

"В ходе осмотра места происшествия следователем внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские исследования. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.